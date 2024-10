Oznacza to, że polityk z obozu Zbigniewa Ziobry nie jest już chroniony immunitetem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Parlamentarzyści PiS uważają, że to bezprawie.

Marcin Romanowski bez immunitetu. Jabłoński: Dużo wątpliwości

- Polityka zwyciężyła nad prawem, bo naruszono wszelkie standardy. Europejska Konwencja Praw Człowieka zapewnia każdemu adekwatny czas na przygotowanie się do obrony. Każdy ma do tego prawo, niezależnie od tego czy zarzuty są słuszne, czy nie - przekazał Interii Paweł Jabłoński z PiS.

- Marcin Romanowski dostał dokładnie 18 godzin i 22 minuty na to, żeby przygotować się do obrony : przetłumaczyć setki stron dokumentów, przyjechać do Strasburga, konsultować się z prawnikami. Zwyciężyły zamówienia polityczne, polityka zdecydowała - podnosi polityk.

W opinii parlamentarzysty PiS "Marcin Romanowski będzie kontynuował walkę o oczyszczenie swojego dobrego imienia w Polsce". - Zresztą, jest także dużo wątpliwości co do umocowania prokuratora, który działa w tej sprawie. Został powołany, jak wiemy, w wyniku nielegalnego przejęcia prokuratury, które ostatecznie, w zeszły piątek podważył Sąd Najwyższy - argumentuje Jabłoński.

Immunitet Marcina Romanowskiego. Szczerba o kolejnych zatrzymaniach

Zupełnie innego zdania niż polityk PiS jest europoseł Michał Szczerba z PO. - Oliwia nierychliwa, ale sprawiedliwa. Mieliśmy do czynienia z przedłużaniem na siłę tej sprawy, utrudnianiem organom ścigania dostępności do osoby, której prokuratura zamierza postawić 11 zarzutów. Szkodę dla Skarbu Państwa oszacowano na poziomie ponad 110 mln zł. Dość bezkarności! Państwo pokazało swoją sprawczość - uważa polityk.

Według Michała Szczerby istnieją "uzasadnione wątpliwości" co do wyroków sądów, które zapadły w Polsce odnośnie do sprawy Marcina Romanowskiego czy nowych władz Prokuratury Krajowej. Europoseł sugeruje, że w związku z Funduszem Sprawiedliwości może dojść do kolejnych zatrzymań działaczy i urzędników związanych z PiS.