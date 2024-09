Sprawa Marcina Romanowskiego. Jest wniosek do prokuratury

Wniosek o umorzenie postępowania przeciw Marcinowi Romanowskiemu

W niedzielę w Polsat News do zapowiedzi odniósł się Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. - Taki wniosek nie jest zasadny. Nie doszło do skutecznego przedstawienia zarzutów. Jeżeli istnieje immunitet to on jest przesłanką, która tamuje możliwość wykonywania określonych czynności procesowych. Gdyby teraz doszło do umorzenia to trzeba byłoby przyjąć, że wobec pana Romanowskiego nie można prowadzić żadnego postępowania. To jest oczywiście absurdalne twierdzenie - mówił.