Przekazanie wniosku do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego RE o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu uwzględnia najbliższy termin sesji Zgromadzenia. Wniosek ma być przedmiotem debaty w najbliższą środę .

Jak przekazano w komunikacie Prokuratury Krajowej, wniosek Adama Bodnara trafił do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Theodorsa Rousopulosa w niedzielę 29 września.

Ruch prokuratury ws. Marcina Romanowskiego. Adam Bodnar złożył wniosek

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny zwrócił się w nim z prośbą o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego, a także zatrzymanie go i tymczasowe aresztowanie. Romanowski jest zastępcą przedstawiciela delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego RE.