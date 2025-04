Poprzedzający święta Wielki Tydzień upływa pod znakiem wysokich temperatury, które we wtorek na północy sięgną 21 stopni, a w kolejnych dwóch dniach będą jeszcze wyższe. W środę miejscami na termometrach pojawią się wartości do 25 stopni, a "w czwartek temperatury jak w lato, nawet do około 27 st. C" - podaje IMGW.