Romanowski nie pojawił się na komisji. Ważą się losy jego immunitetu

- Pan Romanowski rzeczywiście nie pojawił się ani nie wyznaczył osoby, która mogłaby go reprezentować, chociaż miał do tego prawo. Mógł wyznaczyć osobę z zewnątrz albo z grona komisji - przekazała Interii Danuta Jazłowiecka , posłanka PO zasiadająca w komisji.

Informację o nieobecności Romanowskiego, jako pierwsi przekazali reporterzy RMF FM i TVN24. Zgodnie z doniesieniami Romanowski wysłał maila do członków komisji, w którym przekazał, że wrócił do Polski "by przetłumaczyć dokumenty, które ma do pokazania Radzie Europy". Apelował o odroczenie wysłuchania i wyznaczenie innego terminu, argumentując to "zbyt późnym powiadomieniem o spotkaniu".