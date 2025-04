polityka społeczna : podwojenie świadczenia "800 plus" do 1600 zł miesięcznie na dziecko. Hasło "willa z basenem dla każdego pracującego Polaka" jako symbol poprawy warunków mieszkaniowych.

wsparcie gospodarcze - wprowadzenie bonów towarowych, które można wykorzystać tylko u krajowych przedsiębiorców, by wspierać lokalny biznes. Podwyższenie podatków dla najbogatszych, by ograniczyć wpływ kapitału zagranicznego;

W 2025 roku, jako kandydat na urząd prezydenta Polski, udzielił wywiadu białoruskiemu radiu państwowemu , w którym wyraził uznanie dla rosyjskich żołnierzy, podkreślając ich "niezłomną determinację". Polityczny program Ruchu Dobrobytu i Pokoju przewiduje m.in. nawiązanie współpracy z Rosją w zakresie tanich dostaw energii oraz krytycznie odnosi się do sankcji wobec Rosji, sugerując, że mają one negatywny wpływ na polską gospodarkę.

Maciej Maciak, kandydat na prezydenta w wyborach 2025 roku, to lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju (RDiP). Urodził się 30 sierpnia 1970 roku we Włocławku. Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale ostatecznie nie ukończył studiów.

Politycznie Maciak jest aktywny od lat. W 2006 roku kandydował do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z list Samoobrony RP, zdobywając 500 głosów. W 2018 roku ubiegał się o urząd prezydenta Włocławka, uzyskując 14,13 proc. głosów, co było jego największym sukcesem lokalnym. W 2019 roku próbował kandydować do Senatu z Bezpartyjnych Samorządowców, ale nie zebrał wystarczającej liczby podpisów. W 2024 roku ponownie startował na prezydenta Włocławka, zdobywając 7,42 proc. głosów. Jego największym osiągnięciem politycznym było zarejestrowanie RDiP na wybory parlamentarne 2023, gdzie partia zdobyła 0,12 proc. głosów do Sejmu i 0,10 proc. do Senatu.