Donald Tusk skrytykował decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. W dosadnym wpisie szef rządu stwierdził, że wynika ona z "braku serca". To kolejna ustawa, uchwalona przez parlament, którą prezydent kieruje do TK w związku z nieobecnością w nim Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.