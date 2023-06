"Olbrzym się obudził". Tak wyglądał marsz 4 czerwca [ZDJĘCIA]

Uczestnicy i uczestniczki przechodzili przez Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat i Krakowskie Przemieście. Część osób szła równoległymi uliczkami, nie mieszcząc się na głównej trasie. Około godziny 13:40 uczestnicy marszu znajdowali się na całej jego trasie, a część osób wciąż nie ruszyła jeszcze z placu Na Rozdrożu.

Flagi i transparenty

Uczestniczy mieli ze sobą flagi, m.in. Polski, Unii Europejskiej i wiele transparentów.

Zdjęcie Uczestnicy marszu 4 czerwca / INTERIA.PL

Pytani przez reportera Interii o powody uczestnictwa w zgromadzeniu, mówili o tym, co przeszkadza im w obecnej władzy.

- Mam już serdecznie dosyć tego, co się dzieje w tym kraju przez ostatnie osiem lat. Poziom nepotyzmu, braku profesjonalizmu i kumoterstwo, brak definiowania ważnych celów da społeczeństwa - to wszystko osiągnęło już taki poziom, że naprawdę nie wiem, co innego można zrobić niż wyjść na ulice i powiedzieć głośnie "nie" - a później trzeba wziąć udział w wyborach - powiedziały dwie panie Aleksandry z Wrocławia.

Zdjęcie Panie Aleksandry przyjechały do Warszawy z Wrocławia / INTERIA.PL



Gdy czoło marszu dotarło do Pałacu Prezydenckiego, Bartosz Arłukowicz powiedział: - Panie prezydencie, zapraszamy na największe konsultacje społeczne. Zgromadzeni przed Pałacem krzyczeli: "Trybunał Stanu" i "będziesz siedział".

- W marszu idzie około pół miliona ludzi - przekazał Arłukowicz.

Donald Tusk: Absolutny rekord

Chwilę przed g. 15 czoło marszu dotarło na Plac Zamkowy.

Zdjęcie Uczestnicy marszu / Leszek Szymański / PAP

- Wiem, że w październiku wygramy wybory. Polska się dzisiaj obudziła, pokazała, że można wygrywać - powiedział ze sceny wiceprzewodniczący PO Borys Budka. Po nim na scenę wkroczył Donald Tusk.

- Jest nas dziś na ulicach Warszawy pół miliona. Absolutny rekord - podkreślił na starcie.

Wśród zgromadzonych pojawili się Powstańcy Warszawscy.

Zdjęcie Na Placu Zamkowym pojawiła się m.in. Wanda Traczyk-Stawska / INTERIA.PL

- Czym jest Polska w naszych sercach? To przecież nie jest geografia, to nie jest abstrakcyjny termin (...) Polska to jest miłość. Nie ma Polski bez miłości, solidarności i wolności. Dlaczego dzisiaj pół miliona Polek i Polaków wyszło na ulice? Bo czujemy, że od lat Polską rządzą ludzie, którzy nie potrafią kochać, którzy zakłamali słowo "Solidarność" i którzy odbierają nam każdego dnia naszą wolność po kawałku - mówił Donald Tusk.



Lider PO zaznaczył, że wierzy, że nadchodzi czas "szczęśliwej Polski", a zgromadzone tłumy ludzi m.in. w stolicy Polski, świadczą o tym, że "uwierzyli w zwycięstwo". - Ich wielką nadzieją był brak naszej nadziei, ich siłą była nasza bezsiła. Skończyło się. Dzisiaj cała Polska, my wszyscy, słyszymy i widzimy, jeszcze Polska nie zginęła - kontynuował.

Jak dodał Tusk, idą do zwycięstwa, bo wierzą, że Polska to właśnie te trzy wartości: miłość, solidarność i wolność. Nadmienił również, że "demokracja umiera w ciszy", a od dzisiaj takowej ciszy nie będzie, dzięki temu, że tak licznie podniesiono głos w imieniu 38 mln Polek i Polaków.

Zdjęcie W tłumie na pl. Zamkowym pojawiła się piłka ze zdjęciami m.in. polityków PiS / Leszek Szymański / PAP

- Dzisiaj zobaczyli (PiS - red.) pół miliona ludzi na ulicach, którzy są zjednoczeni. Chcę dzisiaj zapytać wszystkich w Polsce, chcę zapytać bardzo głośno i zdecydowanie. Czy na pewno warto szukać różnic między nami? Przecież wszyscy tak jak tu jesteśmy chcemy Polski wolnej, praworządnej, bezpiecznej, uczciwej, czystej i zielonej, samorządowej i Europejskiej - powiedział Tusk.

Tusk: Rządzą nami ponurzy faceci z kompleksami

Donald Tusk zaznaczył, że "nigdy Polki i Polacy nie musieli się wstydzić siebie", a dziś muszą się wstydzić władzy. - Jak to jest możliwe, że tak wspaniały naród ma taką władzę? Przecież nie ma żadnego powodu, żeby najlepsi ludzie na świecie mieli najgorszą władzę na świecie - mówił. Po tych słowach uczestnicy marszu skandowali "Donald Tusk".



Podkreślił, że wszystko rozstrzygną karty wyborcze, a nie tak jak było to w przeszłości " kamienie czy kule". Podkreślił, że wszystko zależy od obywateli i jeśli w ciągu dwóch, trzech miesięcy każdy z zebranych przekona "20 wątpiących" to "zmiotą z powierzchni tych, którzy upokarzają Polskę i wpędzają w biedę oraz rozpacz".

Zdjęcie Donald Tusk na placu Zamkowym / Leszek Szymański / PAP

- Nasze życie w Polsce od tych ośmiu lat jest też takie smutne, wiecie dlaczego? Bo rządzą nami ponurzy faceci z kompleksami, którzy nienawidzą kobiet, młodych ludzi, nie kochają dzieci, nie potrafią się śmiać z niczego, z siebie to już w ogóle - stwierdził Tusk. - Chcę złożyć przed wami solenne ślubowanie. Idziemy do tych wyborów po to, by zwyciężyć, rozliczyć, naprawić ludzkie krzywdy i pojednać polskie rodziny - dodał lider Platformy Obywatelskiej.

Po godzinie 15:30 zakończono zgromadzenie na Placu Zamkowym.

Marsz 4 czerwca. Frekwencja w Warszawie

Przed godziną 17 stołeczny ratusz przedstawił swoje oficjalne dane dotyczące marszu 4 czerwca w Warszawie. Wynika z nich, że w pochodzie wzięło udział około 500 tys. osób. Liczbę oszacowało Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa na podstawie zdjęć z monitoringu.

Jak wcześniej nieoficjalnie informowała PAP, powołując się na źródła zbliżone do policji, w marszu wzięło udział między 100 a 150 tys. osób. Interii policja przekazała, że od lat nie przekazuje podobnych danych na temat frekwencji.



Analogiczne demonstracje odbywały się równolegle także w innych polskich miastach, ale i zagranicznych stolicach.