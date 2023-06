O godzinie 12:00 na warszawskim placu Na Rozdrożu oficjalnie rozpoczął się marsz 4 czerwca organizowany przez Donalda Tuska i PO. Wystąpienia przed rozpoczęciem marszu otworzył szef PO Donald Tusk , po nim głos zabrał Lech Wałęsa.

Wałęsa: Jestem człowiekiem sukcesu tysiąclecia

- Jestem człowiekiem sukcesu tysiąclecia, tak mówią niektórzy. Robotnik, elektryk, dużo dzieci, cztery profesury honorowe (...) A medali mam więcej jak Leonid Breżniew - mówił były prezydent, rozpoczynając przemówienie i wzbudzając śmiech obecnych na wydarzeniu.

Reklama

Wałęsa poprosił zebranych, by wysłuchali jego słów i zrozumieli "na czym polegały jego sukcesy". - Sprawa jest bardzo prosta na wszystkie rzeczy patrzyłem, jako praktyk. Z teorii wybierałem tylko to, co mi pasowało - oznajmił.

Wydarzenia z Marszu 4 czerwca na bieżąco można śledzić w naszej relacji na żywo TUTAJ .

W trakcie wystąpienia odniósł się również do zarzutów o "bycie agentem SB". - Teoretycznie nie mam obrony, jak wytłumaczyć, że nie jestem, a praktycznie patrzcie, jakie to proste - mówił.

Wystąpienie Lecha Wałęsy przerwane. "Jak nie chcecie słychać, to dziękuję"

W dalszej części wystąpienia były prezydent odniósł się do prezesa PiS. - Dobrze wiedział, że ja mu nie daruję niszczenia Polski, że ja go prędzej czy później wyrzucę i dlatego postanowił rzucić potwarz, żeby mi was zabrać, żebyście odeszli ode mnie, tym sposobem chce wygrywać. Przeczekałem to, wierząc, że przyjdzie czas, kiedy powiemy: panie Kaczyński, taczki stoją. Ten dzień nadchodzi - zaznaczył.

W pewnym momencie wystąpienie Lecha Wałęsy zostało przerwane przez tłum. Zebrani w Warszawie zaczęli skandować "idziemy, idziemy", wzywając do rozpoczęcia marszu.

- No dobrze, jak nie chcecie słuchać, to dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego - odpowiedział Wałęsa, po czym tłum zaczął bić brawo i skandować "dziękujemy, dziękujemy".

Marsz 4 czerwca

W niedzielę 4 czerwca odbywa się w Warszawie marsz organizowany przez Platformę Obywatelską. Manifestacja rozpoczęła się w południe na placu Na Rozdrożu, później uczestnicy skierują się na Plac Trzech Krzyży, Krakowskie Przedmieście aż do Placu Zamkowego. Całe wydarzenie, podczas którego zaplanowane są także wystąpienia, ma zakończyć się o godzinie 18.

W związku z trwającym marszem w stolicy mogą pojawiać się utrudnienia w ruchu.