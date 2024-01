Zanim przejdziemy do stanowiska Pawłowskiej i Kulpy, wyjaśnijmy, o co chodzi w zamieszaniu z mandatami Kamińskiego i Wąsika .

Od decyzji marszałka Wąsikowi i Kamińskiemu przysługiwało odwołanie do Sądu Najwyższego , z czego skorzystali. Tu pojawia się problem. Doszło do zamieszania, która izba SN ma się zajmować sprawą . Izba Kontroli Nadzwyczajnej uchyliła postanowienia marszałka, powołując się na akt łaski prezydenta Andrzeja Dudy dla obu panów z 2015 roku.

Procedura przekazania mandatu

Izba Pracy decyzję ma podjąć 10 stycznia. Co dalej? Jeśli izba zdecyduje, że nie należy uchylać postanowień marszałka o wygaśnięciu mandatów, Hołownia stanie przed dylematem, które stanowisko uznać za wiążące prawnie . Jeśli - ewentualnie - powoła się na stanowisko, że mandaty Wąsika i Kamińskiego ostatecznie wygasły, dalszą procedurę wyjaśnia Kodeks wyborczy .

Na postawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej marszałek Sejmu informuje kolejnego kandydata z listy kandydatów w wyborach z października 2023 o pierwszeństwie do mandatu. Kandydat następnie składa oświadczenie o przyjęciu mandatu, co musi zrobić w ciągu siedmiu dni.

Kandydat może też zrzec się prawa do mandatu. Wówczas pierwszeństwo ma kolejna osoba z listy wyborczej, z kolejnym najwyższym wynikiem. Jeżeli w takiej procedurze obsadzenie mandatu nie będzie możliwe z powodu braku kandydatów, marszałek wydaje postanowienie, że dany mandat poselski do końca kadencji pozostaje nieobsadzony .

Wioletta Kulpa i Monika Pawłowska czekają na rozwój wydarzeń

Wyniki wyborów z października wskazują jednoznacznie. Kolejne osoby do objęcia mandatu po Wąsiku i Kamińskim to Wioletta Kulpa - radna PiS w Płocku oraz Monika Pawłowska - posłanka PiS poprzedniej kadencji, w trakcie której zmieniła barwy partyjne. Do Sejmu w 2019 roku dostała się z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej.