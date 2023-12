Zmiany w mediach publicznych

Pakt migracyjny zakłada, że poszczególne kraje członkowskie miałyby przyjąć część osób migrujących do UE z krajów trzecich. Liczba tych osób byłaby proporcjonalna do liczby mieszkańców danego kraju. W Polsce byłoby to ok. 2500 osób. Jeśli państwo nie wyrazi zgody na przyjęcie migrantów, może uiścić wkład finansowy (szacuje się, że miałoby to być 20 tys. euro za osobę). Pieniądze te mają trafiać do puli środków przeznaczonych na pomoc krajom do trzecim, do których Unia chce relokować część uchodźców.