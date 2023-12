Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Żaryn uderzył w Giertycha

21 grudnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał decyzję o wygaszeniu posłom mandatów . Mimo ruchu marszałka Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nadal brali udział w przedświątecznych głosowaniach w Sejmie. To właśnie w tej sprawie Roman Giertych złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Warszawie. Poseł KO, w opublikowanym w serwisie X dokumencie wskazał, że politycy podszywali się pod posłów.

Do wpisu, a zarazem samego dokumentu odniósł się były sekretarz stanu w KPRM Stanisław Żaryn . Jak wskazał, "działania marszałka Szymona Hołown i dotyczące mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika budzą poważne wątpliwości proceduralne ". Dodał również, że nie nabrały one mocy, ponieważ "nie ma ogłoszonego postanowienia marszałka. Jest odwołanie".

Bezpośrednio zwrócił się także do samego Romana Giertycha: "Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch" - głosi kodeks karny.