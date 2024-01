- Zdaniem sądu przestępstwo było niewątpliwe - wskazywał Szymon Hołownia, nawiązując do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Powiedział, że "mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bez precedensu" .

Marszałek przekazał, że wysłał wnioski do Izby Pracy SN, powoływał się na opinie prawne . - Ta izba gwarantuje panom Wąsikowi i Kamińskiemu niewzruszalne zastosowanie ich praw - przekonywał. Dodał, że "robiłem to w trosce o nich".

Szymon Hołownia wyjaśnił, że doszło do niewłaściwego przekazania dokumentów, które "pan Wąsik wysłał do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN". Marszałek podkreślił, że czeka na rozpatrzenie sprawy przez właściwą izbę.

Szymon Hołownia o statusie Maciej Wąsika. "Niejasny"

- Czy pani myśli, że ja chcę, by w polskim parlamencie zasiadali przestępcy? Nie chcę, ale nie chcę stać się też jednym z nich - odpowiedział Hołownia na pytanie jednego z dziennikarzy.

Polityk zaznaczył, że ciągle nie wiadomo, co z "procedurą obsadzania zwolnionych miejsc" w Sejmie . - Chcę uniknięcia burd, w których nagle się okaże, że posłów jest 462, powstają rozruchy, okupacje, wywalanie całego procesu stanowienia prawa w państwie - przekonywał.

Marszałek Sejmu nawiązał też do "fundamentalnego sporu" na linii marszałek Sejmu-Pałac Prezydencki w sprawie zastosowania prawa łaski. Przypomniał, że Andrzej Duda ułaskawił w 2015 roku skazanych nieprawomocnie, którym przysługiwało domniemanie niewinności.

- Myśmy z takim bałaganem na szczeblu wymiaru sprawiedliwości nie mieliśmy w Polsce do czynienia - wskazywał Hołownia. Podkreślał, że "wszystko może się wydarzyć", co jest efektem "deformy" sądownictwa przez rządy Zjednoczonej Prawicy.

Szymon Hołownia wskazał, że "majstrowanie" poprzedniej ekipy rządzącej doprowadziło do chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Zapewnił, że obecna koalicja naprawi istniejący stan rzeczy, szanując obowiązujące prawo.

Zwrot w Sądzie Najwyższym. Chodzi o mandat Macieja Wąsika

Decyzja Izby formalnie uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie Macieja Wąsika. Oznacza to, że parlamentarzysta PiS nie utraci swojej funkcji i będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu.

Sprawę rozpatrywała uważana przez Trybunał Sprawiedliwości UE za "nie-sąd" Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Pierwotnie wniosek trafił do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, gdzie miał ją rozpoznawać sędzia Romuald Dalewski.

- Sąd Najwyższy podjął decyzję o przekazaniu sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Sędzia Romuald Dalewski stwierdził, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie jest sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy, która została mu przydzielona, i wydał postanowienie o jej przekazaniu do izby właściwej - powiedział w rozmowie z Interią Piotr Falkowski, zastępca rzecznika Sądu Najwyższego.