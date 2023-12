Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach. Wynikało to z czerwcowego orzeczenia Sądu Najwyższego, który uchylił umorzenie sprawy przez Sąd Okręgowy . SO podejmował decyzję na podstawie zastosowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę prawa łaski przy nieprawomocnym wyroku. W I instancji Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał byłych szefów CBA na trzy lata więzienia lata więzienia.

Sprawa została zawieszona w SN na lata w związku m.in. ze sporem kompetencyjnym między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym wniesionym do TK przez marszałka Sejmu. Jednak w przyjętej uchwale w maju 2017 r. SN wskazywał, że zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków prawnych. W czerwcu bieżącego roku potwierdzono z kolei, że sprawa "nie utraciła mocy wiążącej" .

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik tracą mandaty. Przysługuje im odwołanie

Kwestię wygaśnięcia mandatu poselskiego reguluje art. 247 par. 1. Kodeksu wyborczego. Jednym z opisanych przypadków jest " utrata prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów ".

Prawomocny wyrok sądu oznacza, że jedynym krokiem dzielącym Kamińskiego i Wąsika od utraty mandatu jest postanowienie marszałka Sejmu . Informacje o posłach skazanych prawomocnym wyrokiem szefowi izby przekazuje Prokurator Generalny. Następnie postanowienie publikowane jest w "Monitorze Polskim" i doręczane do Państwowej Komisji Wyborczej . Decyzję, wraz z uzasadnieniem doręcza się również posłowi, któremu przysługuje prawo odwołania do Sądu Najwyższego. SN ma siedem dni na rozpatrzenie i wydanie orzeczenia w sprawie odwołania.

Kto zastąpi Kamińskiego i Wąsika? Wraca była posłanka Lewicy

Kodeks wyborczy w art. 251 reguluje proces obsadzenia wygasłego mandatu. Może to nastąpić dopiero po upływie terminu od wniesienia odwołania do SN lub nieuwzględnieniu go. W tym przypadku miejsce posłów zajmują osoby, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów, z tej samej listy.