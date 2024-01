Przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych M. Kamińskiego i M. Wąsika do jednostek penitencjarnych - podaje w poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.

"Przygotowano nakazy doprowadzenia skazanych do jednostek penitencjarnych"

"Wobec treści postanowienia i zarządzeń o wykonaniu wyroku przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych M.K. i M.W. do jednostek penitencjarnych " - poinformował Wirtualną Polskę sędzia Piotr Maksymowicz, wiceprezes Sądu Rejonowego Warszawy-Śródmieście.

Pierwsze informacje o wydaniu nakazów doprowadzenia do aresztu polityków PiS podało radio RMF FM.

Andrzej Duda po spotkaniu z Szymonem Hołownią: Wszyscy zostali skutecznie ułaskawieni

Jak mówił po spotkaniu prezydent, sytuacja "doprowadziła do straszliwej komplikacji prawnej", a w całą sprawę został zaangażowany również Trybunał Konstytucyjny. - Panowie, wszyscy czterej, zostali skutecznie ułaskawieni. To zamyka sprawę w sposób definitywny - zapewnił, dodając, że "zakomunikował to panu marszałkowi".