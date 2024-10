"Nie będzie łatwy do podważenia". Kaczyński mówi, co zrobi, gdy PiS wygra

Jarosław Kaczyński zapowiada nową konstytucję

- Gdy zmieni się władza, a głęboko wierzę, że tak się stanie, trzeba będzie stworzyć system, który nie będzie tak łatwy do podważenia. Konstytucja uchwalona w 1997 r. upadła, i potrzebne jest uchwalenie nowej konstytucji przez nowy parlament, o ile będzie w nim większość opcji demokratyczno-niepodległościowej - podkreślił lider Zjednoczonej Prawicy . Jak dodał, "dziś jest pustka, a obecna konstytucja po prostu zawiodła, okazała się tak słaba, tak pozbawiona realnych konstrukcji zabezpieczających, że musi w to miejsce wejść coś nowego".

Kaczyński mówi o powołaniu "Rady Stanu"

Kaczyński o reformach państwa

To nie pierwszy raz, gdy prezes PiS zapowiedział zmianę ustawy zasadniczej. W sierpniu Kaczyński skrytykował zmiany zachodzące w sądownictwie . Został zapytany m.in. o posunięcia ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oraz działanie Unii Europejskiej wobec Polski .

- To, co zaczęło się dziać w sferze praworządności po 13 grudnia 2023 r., to już nie tylko demonstracyjne łamanie konstytucji i ustaw, ale odrzucenie samej idei (zawartej w konstytucji) demokratycznego państwa prawa - upadek konstytucji idący tak daleko, że w przyszłości potrzebne będzie jej odnowienie - stwierdził były premier.