Po kwietniowych wyborach samorządowych partia Jarosława Kaczyńskiego miała szansę na utrzymanie władzy w sejmiku podlaskim . Brakowało im jednego głosu do bezwzględnej większości. Ostatecznie doszło do "zdrady" radnych wybranych z listy PiS. Dwoje z nich przeszło na stronę Koalicji 15 Października , a na stanowisku marszałka osadzono polityka Koalicji Obywatelskiej .

Krzysztof Jurgiel odszedł z PiS. Teraz oskarża Kaczyńskiego

W PiS o działanie przeciwko partii oskarżano Krzysztofa Jurgiela. "Kłamstwa rozpowszechniał sam Jarosław Kaczyński" - napisał w swoim raporcie były minister i europoseł, przytaczając wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego. - Jeśli chodzi o decyzje w stosunku do pana Jurgiela, no to on w oczywisty sposób stoi za tym, że utraciliśmy tam (na Podlasiu - red.) władzę - mówił na jednej z konferencji.