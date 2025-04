Później, zwracając się do Stanowskiego, Maciak dodał:- Być może z poziomu pana ilości subskrypcji, jako youtubera, to nic i pan nie zauważa. Jednak pełni pan funkcję, może nie dziennikarza, bo ja jestem dziennikarzem, ale bardziej prezentera i opowiada pan Polakom jak wygląda życie, a nie wie pan kim jestem?

- To jest bardzo ciekawe, bo od 2013 roku na YouTube moje kanały miały oglądalność dużo większą niż kanały osób, które zapewne pan zna. Być może dlatego, że jestem z prowincji, jak większość Polaków, to pan zadaje takie pytanie. To dużo mówi o pana sumieniu - powiedział Maciak.