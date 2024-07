Obie ustawy trafią teraz do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.

Reforma TK. Donald Tusk o ostatniej szansie Andrzeja Dudy

Premier Donald Tusk został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie, jak zamierza przekonać prezydenta do podpisania tych ustaw. Szef rządu stwierdził, że "pan prezydent nie sprawia wrażenia człowieka wrażliwego na moje argumenty".

- Ale są oczywiste powody, dla których prezydent powinien to podpisać. (...) Prezydent ma ostatnią, czy jedną z ostatnich szans, na naprawienie swojej reputacji, reputacji urzędu prezydenckiego po tym, co robił przez lata z trybunałem i całym wymiarem sprawiedliwości w Polsce - powiedział premier.

Tusk przypomniał, że jest to druga, ostatnia kadencja Andrzeja Dudy. - Te kilka miesięcy prezydent mógłby wykorzystać, żeby chociaż trochę naprawić to wszystko, co wspólnie z PiS-em psuł przez lata - dodał.