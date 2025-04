W pierwszym panelu dotyczącym bezpieczeństwa kandydaci najpierw odpowiadali na pytania dziennikarzy, następnie zadali sobie pytania wzajemne.

Tę rundę rozpoczął Rafał Trzaskowski, który zwrócił się do Karola Nawrockiego. - Mówił pan o zakończeniu wojny w Ukrainie. Mówił pan, że doprowadzi do sytuacji, że doprowadzi do negocjacji pokojowych między Trumpem, Zełenskim i panem. Ale gdzie jest Europa? Jak pan chce to zrobić bez Unii Europejskiej?

Wybory prezydenckie 2025. Debata w Końskich. "Kim pan jest?"

- Musi pan mieć świadomość, że UE znajduje się w gigantycznym kryzysie. Za to odpowiada pana szef Donald Tusk, który podpisał pakt z Angelą Merkel i Putinem. Jako prezydent nie będę niczyim sługą, a szczególnie kamerdynerem państwa niemieckiego - mówił Nawrocki. - Przyszłe negocjacje powinny mieć komponent polski. Ale może pan zapytać Tuska dlaczego nie siedzi przy stole negocjacyjnym a nie do mnie. Jako kto mam tam siedzieć? Szef IPN na urlopie? - dodawał Nawrocki.

Następny w tej rundzie był Krzysztof Stanowski, który zwrócił się doMacieja Maciaka. Zadał krótkie pytanie, które zaskoczyło kontrkandydata: - Kim pan jest?

- Polak mały - odparł obruszony Maciak. - Pełni pan funkcję może nie dziennikarza, bo dziennikarzem jestem ja, ale bardziej prezentera, i nie wie pan kim ja jestem? Opowiada pan Polakom jak wygląda życie, a nie wie pan kim jestem? Od 2013 roku prowadzę działalność na ulubionym przez pana YouTubie - mówił Maciak.

Joanna Senyszyn zapytała natomiast Rafała Trzaskowskiego o to, czy ma świadomość, że wydawanie 5 proc. PKB na obronność oznacza "większe zadłużenie naszych dzieci i wnuków"?

- Dziś najważniejsze jest bezpieczeństwo. Musimy wydawać 5 proc. PKB. Uwaga, 50 proc. ma być inwestowane w polski przemysł obronny. Dzięki naszym naciskom UE zaczyna mówić polskim językiem i chce przeznaczać miliardy na przemysł obronny. To nieprawdopodobne, że Nawrocki mówi słowami ruskiej propagandy, że za wojnę w Ukrainie odpowiada UE. To ruska propaganda - odpowiadał Trzaskowski.

Debata w Końskich. "To ruska propaganda"

Kolejny zadawał pytanie Karol Nawrocki, który również zwrócił się do Trzaskowskiego. - Nawrocki jest ścigany przez Putina. Tego samego, z którym pana szef chodził po molo. Obaliłem 42 obiekty sowieckiej propagandy i za to mnie ścigają. Co z pryszczycą i niemiecką granicą? - pytał Nawrocki.

- Nie wiem co pan robił w Moskwie, ale tak, dokładnie powtarza pan słowa ruskiej propagandy. Jak można tak mówić, że UE odpowiada za wojnę na Ukrainie? Jeśli chodzi o pryszczycę, to rząd robi wszystko, by z nią walczyć. Granica? Ci migranci są w Polsce, bo wy ich wpuściliście - ripostował Trzaskowski.

Maciej Maciak zadał pytanie Magdalenie Biejat. - Czy zdaje pani sobie sprawę, od czego wzięła się Lewica? Lewica zawsze była przeciw militaryzacji i wojnom.

- Lewica, którą reprezentuję, to lewica patriotyczna, dla której najważniejszy jest bezpieczny dom. Oznacza to dzisiaj, że jeżeli chcemy pokoju, musimy szykować się na wojnę. Naszym obowiązkiem jest to, by zadbać, by wydatki na obronność nie były pretekstem, by ciąć pieniądze na zdrowie, naukę itd. - odpowiadała Biejat.

Adresatem kolejnego pytania, już po raz trzeci w tej rundzie, był Rafał Trzaskowski. Marek Jakubiak pytał prezydenta Warszawy: - Czy pan wie, kto będzie spłacał kredyty brane przez was, a dawane przez UE?

- Musimy cieszyć się, że UE mówi naszym językiem. Jeżeli będą płynęły unijne pieniądze z bardzo tanich kredytów, to bardzo dobrze. Wiem, że wyspecjalizował się pan w obronie PiS, ale proszę przeczytać niezależny raport NIK w tej sprawie - sugerował Trzaskowski.

Debata w Końskich. Padło pytanie o składkę zdrowotną

Szymon Hołownia zadał pytanie Karolowi Nawrockiemu. - Ile okrętów podwodnych marynarka wojenna powinna pozyskać z programu Orka? I ile dronów z programu Tarantula?

- Cieszę się, że PiS mnie popiera. Jestem kandydatem bezpartyjnym, dobrze pan wie, więc proszę nie szukać trzeciej drogi między mną a Rafałem Trzaskowskim. Polska powinna rozwijać marynarkę wojenną, a także wojska dronowe. Pyta pan o liczby, ja mówię o stałym kierunku - odpowiadał Nawrocki.

Ostatnia w tej rundzie była Magdalena Biejat, która pytanie zaadresowała do Rafała Trzaskowskiego. - Elementem naszego bezpieczeństwa jest też odporność. Dlaczego poparliście szkodliwy projekt obniżenia składki zdrowotnej?

- Poprzedni rząd wykończył przedsiębiorców. Nasz rząd obiecał, że obniży tę składkę. Bardzo dobrze, że tak się dzieje. Cieszę się z tego, ze minister finansów powiedział jasno, że to się nie stanie kosztem NFZ. Musimy reformować ochronę zdrowia, a to się teraz dzieje, m.in. z pomocą KPO - odpowiadał Trzaskowski.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Debata przedwyborcza i kompetencje w polityce zagranicznej. Hołownia: Jestem na "ty" z przewodniczącymi wszystkich parlamentów w Europie, może poza Węgrem Polsat News Polsat News