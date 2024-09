"Zapadł wyrok, który zmienia wszystko". Prezes PiS domaga się działań

- Zapadł wyrok, który zmienia wszystko - ocenił Jarosław Kaczyński, odnosząc się do decyzji Izby Karnej Sądu Najwyższego w sprawie Dariusza Barskiego. Prezes PiS komend rządu dodał, że "to wszystko co się stało, było wynikiem działań nielegalnych, w istocie kryminalnych i wymagających rozliczenia". Ponadto polityk zaapelował również o zwolnienie z aresztu ks. Michała Olszewskiego i dwóch pracownic Ministerstwa Sprawiedliwości.