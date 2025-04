Sprawa nielegalnej imigracji. "Widziałem to"

- Tamten rząd wpuścił setki tysięcy migrantów , przygotował politykę dla uchodźców, która była dziurawa. My to dzisiaj naprawiamy - stwierdził.

- Kiedy była głosowana ustawa, żeby uszczelnić nasz system wizowy PiS zagłosował przeciwko. Kiedy robimy absolutnie wszystko, żeby właśnie projekt Tarczy Wschód stał się projektem europejskim, żeby wielkie pieniądze z Europy płynęły na ten projekt (...) to PiS i Konfederacja są przeciwko temu. Nie jestem w stanie tego zrozumieć - dodał.

- Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, gdy polska granica jest pod presją nielegalnych imigrantów. Widziałem to w Słubicach i w Gubinie. Widziałem, gdy tam byłem, jak nielegalni migranci przechodzą . Polski rząd abdykował z tego, aby zająć się zachodnią granicą. Natomiast obecny tutaj Rafał Trzaskowski jeszcze jako minister ds. europejskich podpisywał się i mówił jasno, żeby wpuszczać nielegalnych migrantów - mówił.

Przed kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na pytanie o nielegalną migrację odpowiadał Krzysztof Stanowski. Dziennikarz zwrócił uwagę na zmianę stanowiska Rafała Trzaskowskiego , który wcześniej był zwolennikiem wpuszczania do Polski migrantów.

- Widzę, że dzisiaj się wylosowała ta wersja Rafała Trzaskowskiego, który akurat jest przeciwko wpuszczaniu imigrantów . Co jakiś czas coś się zmienia. Cieszę się, bo akurat w tym momencie się zgadzamy. Nie wiem jednak, czy za tydzień będziemy się zgadzać, bo nie jest pan specjalnie mocny w utrzymywaniu tego samego zdania - mówił.

- Jeszcze niedawno płot na granicy był niepotrzebny i nie należało go budować, dzisiaj jest ważny i szczelność granicy jest ważna. Jeszcze niedawno migrantom trzeba było zanosić pizzę i mówić, jak to nieludzki rząd stosuje pushbacki, dziś one nie są złe. Jeszcze niedawno strefa buforowa na granicy była zamachem na polską konstytucję, dzisiaj tą strefę buforową trzeba utrzymywać (...) Wręcz podziwiam, że można mieć tak giętki kręgosłup - podsumował.