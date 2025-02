Tu dochodzimy do clou sprawy. Ustawa w sprawie przygotowania wyborów korespondencyjnych weszła w życie dopiero 9 maja 2020 roku. Tymczasem już 16 kwietnia, a więc ponad trzy tygodnie wcześniej, ówczesny premier Mateusz Morawiecki wydał dwa kluczowe polecenia. Pierwsze zostało skierowane do Poczty Polskiej i dotyczyło podjęcia działań, których celem była organizacja wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. Drugie polecenie otrzymała Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, które zlecono rozpoczęcie drukowania kart do głosowania oraz innych niezbędnych w procesie wyborczym dokumentów. W obu przypadkach zrobił to bez stosownej podstawy prawnej.