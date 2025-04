Chociaż wciąż zmagamy się z ochłodzeniem i mało przyjazną aurą, na horyzoncie rysują się wyraźne zmiany w pogodzie . Wkrótce do Polski dotrze ocieplenie , które pozostanie z nami przez kilka dni. Nie oznacza to jednak zupełnego spokoju: deszczu też nie zabraknie.

W niedzielę synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spodziewają się temperatur na poziomie 20-22 stopni w zachodniej połowie kraju . Nieco chłodniej będzie na wschodzie i północy: od 16-17 do 18-19 st. C.

To będzie początek pięciodniowego epizodu ciepła w naszym kraju. Do czwartku włącznie w większości województw będzie od 20 do 22 stopni. Najchłodniej będzie na północy: we wtorek i w środę nad samym morzem może być zaledwie 9-12 stopni. W środę najcieplej będzie natomiast na południu: miejscami około 24 stopni.