Morawiecki stawił się w prokuraturze. "Podjąłbym taką samą decyzję"

- Gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzję, czy zlecać prace przygotowawcze do realizacji przeprowadzenia wyborów, to bym jeszcze raz taką samą decyzję podjął - powiedział przed wejściem do prokuratury były premier Mateusz Morawiecki. Przed gmachem zgromadziła się także grupa protestujących i wspierających premiera. Polityk PiS stawił się w prokuraturze na przesłuchanie w związku z wyborami korespondencyjnymi z 2020 roku.