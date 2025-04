Rzecz działa się po przegranych przez Platformę Obywatelską wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Były to drugie z rzędu zwycięskie wybory dla PiS, które tym samym przejęło władzę w Polsce. - Wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie - podsumował wówczas gorzko Grzegorz Schetyna w wywiadzie dla "Do Rzeczy", wskazując, że jego ugrupowanie zaniedbało pracę w mniejszych miejscowościach, takich jak Końskie. To zdanie na stałe weszło później do kanonu polskiej polityki.

Od tego momentu Końskie stały się symbolem nie tylko Polski lokalnej, ale też nieodłącznym punktem każdej kampanii wyborczej. To tam miała się odbyć debata między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim w 2020 roku organizowana wyłącznie przez TVP, ale ten drugi wybrał wówczas własne wydarzenie w Lesznie.

Końskie. Debata Nawrocki - Trzaskowski?

Już w tej kampanii Końskie pojawiły się dwukrotnie. Najpierw Karol Nawrocki właśnie tam zaprosił Trzaskowskiego do debaty pod koniec marca, a w środę z konkretami wyszedł kandydat KO. Zaproponował debatę jeden na jeden w piątek o godz. 20. Gdzie? Oczywiście w Końskich.

- Bardzo dobry pomysł. Pokazuje, że Rafał Trzaskowski wyciąga wnioski. Nie było go pięć lat temu w Końskich na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. To były inne czasy, inna sytuacja, bo organizowała to telewizja rządowa - przypomina w rozmowie z Interią Grzegorz Schetyna.

Czy obecność Trzaskowskiego w Końskich pięć lat temu coś by zmieniła? Czy gdyby Trzaskowski podjął wówczas rękawice miałby szanse na wygraną w wyborach?

- Pięć lat temu była inna sytuacja. To nie była pełna debata ze wszystkimi największymi mediami, tylko ustawka telewizji rządowej. Rafał przegrał te wybory. Czy jego obecność wtedy w Końskich coś by zmieniła? Być może, tego nie wiemy. Trzaskowski wyciąga wnioski i dziś sam zaprasza do Końskich i będzie tam w piątek o godz. 20 - mówi Schetyna.

Końskie, debata. Grzegorz Schetyna komentuje

Pytanie jednak, czy rzeczywiście do tej debaty dojdzie. Nawrocki wstępnie zaakceptował propozycję, ale postawił też swoje warunki. Chce, by debatę organizowały nie tylko trzy największe telewizje, czyli TVP, Polsat i TVN, ale też inne, zapewne Republika i wPolsce24. Szef sztabu Nawrockiego Paweł Szefernaker zaprosił też szefową sztabu Trzaskowskiego Wiolettę Paprocką, by dograć szczegóły debaty. Tak, by odbywała się w warunkach fair play.

Zdaniem Grzegorza Schetyny z punktu widzenia politycznego Nawrocki nie ma wyjścia i musi pojawić się w Końskich, nawet gdyby debatę miały organizować trzy największe telewizje, a Trzaskowski odrzuciłby żądania Nawrockiego.

- Uważam, że to nie jest nic ograniczającego. Ważna jest jego obecność. Nawrocki nie może nie być w Końskich, bo wtedy przegra walkowerem. Jeśli odda tę debatę, przegra te wybory. To ważna debata, ważna rozmowa i nowy etap w tej kampanii wyborczej - przekonuje senator Schetyna.

- Końskie są symbolem zaangażowania i rozmowy o Polsce powiatowej, Polsce lokalnej. Dlatego bardzo się cieszę, że pojawiła się ta inicjatywa. To świetny pomysł sztabu Rafała Trzaskowskiego - podkreśla były marszałek Sejmu, były minister, były przewodniczący PO.

