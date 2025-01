Wniosek o uchylenie immunitetu Mateusza Morawieckiego

Zgodnie z arytmetyką parlamentarną, do pociągnięcia byłego premiera Mateusza Morawieckiego będzie potrzebna zgoda większości sejmowej .

- Niewykluczone, że sprawa stanie na najbliższym posiedzeniu, jeśli nie to na następnym - przekazał Szymon Hołownia, wskazując techniczny przebieg takiego wniosku. Sprawą najpierw zajmie się Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (RSP), która na agendzie ma wnioski dotyczące dwóch innych polityków (byłych i obecnych) Prawa i Sprawiedliwości.

Mateusz Morawiecki jak Marcin Romanowski. "Nigdy nie wyjadę"

- Nigdy nie wyjadę z tego kraju, choćby ten reżim posuwał się do tego, co wyobrażam sobie. Stosują metody podobne jak za czasów Jaruzelskiego i w stanie wojennym. Czasy się zmieniają, a metody pozostają te same - stwierdził.