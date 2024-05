- Tak i dowiedziałem się, że ma takie same problemy z wręczeniem wezwań na przesłuchania co policja. W ustalenie pobytu Daniela Obajtka zostały zaangażowane również służby specjalne. De facto ucieka nie tylko przed pytaniami komisji śledczej, ale również prokuratorów.

- Maksymalna kara to trzy tysiące złotych. Ja wiem, że ta kwota na milionerze Obajtku nie zrobi wrażenia, ale kolejne niestawiennictwo może spowodować, że zawnioskujemy o doprowadzenie go w trybie Kodeksu Postępowania Karnego. Z tego doprowadzenia nie korzystały dotychczas komisje śledcze.

- Kilkunastu tysięcy. Dla wielu z nich był to kanał przerzutowy do Europy Zachodniej, w konsekwencji nie pojawiali się w docelowym miejscu pracy, albo po jakimś czasie rezygnowali z niej, ze względu na warunki pracy.

- Tak. Przez kilkanaście miesięcy Edgar Kobos buszował wokół Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przyjeżdżał tam jak do siebie. Zostawiał samochód na parkingu VIP. Doliczyliśmy się kilkudziesięciu wizyt w MSZ. Nie miał żadnego formalnego statusu w MSZ, a mimo to miał wpływ na decyzje.

- Zakładamy, że 10 czerwca przedstawimy wstępną wersję raportu. Będzie on również zawierał zawiadomienia do organów ścigania.

- To bardzo istotna sprawa. Brak polityki migracyjnej oznaczał, że państwo nie wiedziało, w jakiej skali obcokrajowcy do Polski przyjeżdżają, w jakim celu i co się z nimi następnie dzieje. Tylko w samym obszarze szkolnictwa wyższego mogło to być kilkadziesiąt tysięcy zaświadczeń o przyjęciu na studia, które nie miały nic wspólnego ze stanem faktycznym.