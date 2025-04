- Wiemy, do czego przygotowuje się Rosja. Mamy informacje od naszych służb specjalnych i wywiadu. Teraz - zarówno w przeddzień Wielkanocy, jak i po niej - możliwe są nowe rosyjskie ataki - powiedział na spotkaniu z pracownikami sektora energetycznego Wołodymyr Zełenski .

"Będziemy nadal bronić naszego kraju i naszego sektora energetycznego. Ale ta obrona to nie tylko rakiety obrony powietrznej i nie tylko wojsko. Wszyscy ci, którzy pracują sumiennie i wydajnie w każdej społeczności, w każdym z naszych regionów - jesteśmy im wdzięczni za to, że Ukraina ma energię elektryczną i odzyskuje siły " - podkreślił Zełenski, cytowany w popularnym na wschodzie komunikatorze.

W nocy ze środy na czwartek co najmniej trzy osoby zginęły, a 28 odniosło obrażenia w zmasowanym ataku rosyjskich dronów na miasto Dniepr w środkowo-wschodniej Ukrainie.

"To była trudna noc w Dnieprze" - ocenił we wpisie w serwisie X Zełenski. Prezydent wskazał, że najmłodsza ofiara śmiertelna nocnego ataku Rosjan to 17-letnia Weronika. "Składam kondolencje rodzinom i bliskim" - napisał.