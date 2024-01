Maciej Wąsik był gościem porannej audycji Radia Wnet. Został zapytany o wyrok sądu ws. afery gruntowej i związane z nim wygaśnięcie mandatu poselskiego.

- Marszałek nie wygasił mi mandatu, tylko próbował. Pan Hołownia działał nieudolnie, chyba zachłysnął się popularnością, pięknością, władzą i własną osobą, jest strasznym narcyzem. Uznał, że jest już drugą osobą w państwie, a za chwile zostanie prezydentem. Jestem przekonany, że on tak myśli - stwierdził Maciej Wąsik.

Jego zdaniem w sprawie postanowienia o wygaśnięciu mandatów poselskich Hołownia "działał zbyt szybko" - Pan Bodnar podsunął mu jakiś papier i na podstawie tego papieru działał, a powinien poczekać na wpis do Krajowego Rejestru Karnego - ocenił.

Maciej Wąsik: Szymon Hołownia to straszny narcyz. Kiedyś odpowie za swoją decyzję

Były wiceszef MSWiA czwartkowa decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego "obnażyła postać całego obozu władzy", który działa wbrew prawa.

- Ta sprawa powinna trafić do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, a Hołownia wysłał swojego człowieka do prezesa Izby Pracy, przekazał mu na kawce po stole papier i próbował robić to po swojemu - oznajmił i dodał, że "kiedyś jakaś komisja spyta o to Hołownię". - Przyjdzie czas, kiedy marszałek Hołownia będzie się pocił i odpowiadał na pytania - oznajmił.

Maciej Wąsik stwierdził, że upolitycznienie środowiska sędziowskiego nastąpiło wskutek działalności obecnego obozu władzy. Jak ocenił, "Adam Bodnar porusza się jak słoń w składzie porcelany" i nie sprawdza się na stanowisku ministra sprawiedliwości.

W opinii byłego wiceministra on i Mariusz Kamiński zostali skazani w 2015 roku przez "fanatyka antypisowskiego" za walkę z korupcją w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. - Ci, którzy te czyny popełniali nie zostali jeszcze skazani, a my tak. Jaki to jest sygnał dla ludzi, którzy chcą ścigać korupcję? "Chcecie dostać po łapkach? Nie sięgajcie za daleko, bo skończycie jak Kamiński i Wąsik" - stwierdził Maciej Wąsik.

Polityk PiS podkreślił, że on i jego były przełożony usłyszeli pierwsze zarzuty 16-17 lat temu, ponieważ życzył sobie tego Donald Tusk. - Chciał mieć pretekst do odwołania go ze stanowiska szefa CBA, ja dostałem zarzuty pół roku później i ta sprawa tak się toczy - tłumaczył swoją perspektywę.

Więcej informacji wkrótce.