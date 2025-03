Szefowa KE ma plan na obronność. "Zniesiemy ograniczenia, żeby uwolnić środki"

Mówiła też, co będzie napędzać europejski przemysł. W tym kontekście wskazała na odnawialne źródła energii oraz energetykę jądrową - to ma doprowadzić do spadku cen energii.

- Postęp jest absolutną koniecznością dla UE. W zeszłym tygodniu osiągnęliśmy porozumienie co do zwiększenia wydatków na obronność i zdolności obronne. (...) Zniesiemy ograniczenia co do deficytów narodowych, żeby uwolnić środki, aby państwa członkowskie mogły wydawać więcej na zbrojenia - tłumaczyła.