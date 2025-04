Prawo do ogłaszania krajowych stanów nadzwyczajnych zostało pomyślane jako sposób przyznawania prezydentowi USA możliwości bardziej elastycznej pracy podczas kryzysów.

Portal powołał się na obawy ekspertów prawnych, którzy twierdzą, że stosowanie takiej metody przez Donalda Trumpa w połączeniu z atakami na sądownictwo, miałoby prowadzić do zmiany konstytucyjnej równowagi sił pomiędzy władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

Prezydent USA posłużył się wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych między innymi do nałożenia ceł na inne państwa, przyspieszenia produkcji energii, wydobycia surowców, czy zmilitaryzowania terenów federalnych przy granicy z Meksykiem .

Stany nadzwyczajne Donalda Trumpa. Posłużył się nimi do nałożenia ceł

Trump wykorzystał je tymczasem do nałożenia ceł na państwa będące sojusznikami USA , czy nawet niewielkie kraje i niezamieszkane wyspy

Elizabeth Goitein , która jest dyrektorką programu badawczego Brennan Center's Liberty and National Security na Uniwersytecie Nowego Jorku , wyjaśnia w rozmowie z Axios, że Trump po raz pierwszy złamał niepisane normy dotyczące stosowania takich metod w 2019 roku.

Ogłosił wtedy sytuację nadzwyczajną na południowej granicy, by z pominięciem Kongresu przyznać swej administracji miliardy dolarów na budowę granicznego muru.

W rezultacie stworzony w 1977 roku przepis dotyczący sytuacji nadzwyczajnej w stosunkach gospodarczych, w założeniu mający służyć prezydentowi w konfrontacjach z wrogimi mocarstwami i nigdy wcześniej niewykorzystywany do nakładania ceł, jest teraz stosowany po to, by zmienić globalny porządek gospodarczy - konkluduje Axios.