Po serii wymienionych "ciosów" do kolegów zaapelował europoseł PiS Joachim Brudziński . Zauważył, że media wykorzystują "nawalankę" polityków prawicy, co działa na niekorzyść całego obozu .

"Moi drodzy młodzi koledzy, rozemocjonowani ostatnio jak pensjonarki i toczący ku uciesze 'totalnych' (...) idiotyczne spory" - zwrócił się do kolegów Brudziński. Następnie przekazał, że ma do nich prośbę .

Zamieszanie w Zjednoczonej Prawicy. Apel Joachima Brudzińskiego

Do tego - zdaniem Brudzińskiego - potrzebny jest wzajemny szacunek i współpraca wszystkich środowisk. "Pracowaliśmy razem w kampaniach od 2015 roku i wygrywaliśmy dlatego, że pomimo różnic potrafiliśmy być razem!" - przypomniał. "Jeżeli wasze zerwane beretki nie wrócą szybko na rozgrzane głowy, to pożegnajcie się z perspektywą powrotu prawicy do władzy" - zaapelował.

Europoseł PiS wskazał, że niewyciągnięcie wniosków z ostatnich wydarzeń może doprowadzić do dalszych rządów Donalda Tuska i Koalicji 15 października, co "będzie również wtedy waszą współodpowiedzialnością".

