Wtorkowe negocjacje między przedstawicielami USA i Ukrainy zaowocowały m.in. propozycją natychmiastowego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją na okres 30 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w swoim oświadczeniu, że Kijów zgadza się na propozycję, przedstawioną przez USA. Zaznaczył, że teraz to Waszyngton musi przekonać do tego kroku Rosję.

Trump chce jeszcze w tym tygodniu osobiście poruszyć kwestię zawieszenia broni z Władimirem Putinem . Prezydent USA nie kryje przy tym nadziei na osiągnięcie trwałego pokoju między dwoma krajami. W odpowiedzi Rosja "nie wyklucza" przystąpienia do rozmów z przedstawicielami USA.

Choć mogłoby się wydawać, że przełom widać już na horyzoncie, ukraińscy żołnierze podchodzą do sprawy mniej entuzjastycznie.

Żołnierz jest przekonany, że jeśli zawieszenie broni wejdzie w życie, będzie zaledwie " krótką przerwą przed kolejnymi działaniami wojennymi". Wizja trwałego pokoju, o jakim mówił we wtorek Donald Trump , jest zdaniem Igora bardzo odległa.

- Rosja czerpie korzyści z wojny, chce ją kontynuować, bo nasza sytuacja jest bardzo trudna , a wróg będzie naciskał tak mocno, jak to możliwe, dopóki jego straty w zasobach ludzkich nie staną się ogromne - mówi, podkreślając, że w przeciwieństwie do Ukrainy "rosyjska gospodarka może z łatwością wytrzymać obciążenie militarne przez długi czas".

- Jestem więc pewien, podobnie jak moi towarzysze, że wojna z Rosją nie zakończy się w najbliższej przyszłości, ale wszyscy jesteśmy gotowi walczyć dalej. Bez wahania i bez wyrzutów sumienia - skwitował, powtarzając swoje motto: "Rób to, co musisz, nie ważne co ma się stać".