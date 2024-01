Dawne spory w PiS zeszły na dalszy plan

Decyzje nowego rządu w sprawie TVP sprawiły, że to o co tak zabiegał i apelował prezes zadziało się samoistnie. Choć początkowo, jak słyszymy, posłowie PiS nie byli wcale entuzjastami obrony mediów publicznych i pełnienia tam dyżurów.

PiS w obronie TVP. To była decyzja prezesa

- To była decyzja prezesa, który powiedział, że nie ma innego wyjścia i kazał rozpisać dyżury w siedzibach TVP, radia i PAP. A potem to już poszło, bo jak posłowie zobaczyli, co się dzieje, jak zaczęło dochodzić do pierwszych przepychanek z jakimiś ochroniarzami, to wszystkim się wola walki włączyła - opowiada jeden z posłów, który pełnił dyżury w TVP.