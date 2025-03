Według najnowszych ustaleń Ośrodka Studiów Wschodnich , do wtorkowego poranka "kontrolowany przez siły ukraińskie obszar w obwodzie kursk im skurczył się do Sudży wraz z okalającymi ją miejscowościami oraz terenami na zachód od niej , wzdłuż trasy Sumy- Kursk , pozostającej od początku miesiąca pod kontrolą ogniową wroga".

W najnowszej analizie przypomniano także o - do tej pory - największym ataku ukraińskich dronów na Rosję . Zginęło w nich co najmniej trzech pracowników magazynu mięsnego, rannych zostało kolejne 17 osób. Oprócz tego ruch na czterech moskiewskich lotniskach był czasowo wyłączony.

Te jednak nie potoczyły się po myśli Rosji - jak wynika z opublikowanego oświadczenia delegacji amerykańsko-ukraińskiej, Kijów jest gotowy na 30-dniowe zawieszenie broni na lądzie, morzu i powietrzu . Waszyngton z kolei zobowiązał się do wznowienia przekazywania informacji wywiadowczych oraz przywrócenia pomocy wojskowej. Amerykański prezydent zapewnił, że "jest gotowy" do ponownej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu , gdzie przed dwoma tygodniami ostro się z nim pokłócił. Jednocześnie republikanin chce utrzymywać dialog z Moskwą .

- Mam nadzieję, że Rosja się na to zgodzi. Spotkamy się z nimi później dziś i jutro. I mam nadzieję, że uda nam się zawrzeć umowę, myślę, że zawieszenie broni jest bardzo ważne (...). Jeśli uda nam się skłonić Rosję do tego, będzie wspaniale. Jeśli nie, po prostu będzie się to toczyć dalej, a ludzie będą ginęli - powiedział Donald Trump we wtorek.