Jak donosi agencja Reutera, sam polityk odniósł się do decyzji we wpisie na Facebooku, radząc swoim zwolennikom poprzeć innych kandydatów, którzy prezentują wartości zgodne z ich poglądami. "Jeśli chcecie poprzeć jakąkolwiek osobę, (...) proszę was, abyście zrobili to zgodnie z waszym sumieniem" - napisał.