Trump zapytany o negocjacje. Padła zapowiedź w sprawie Rosji

Oprac.: Dagmara Pakuła Aktualizacja

Donald Trump chce ponownie zaprosić prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu - donosi we wtorek wieczorem agencja Reutera. Prezydent USA przekazał również, że strona amerykańska zamierza spotkać się z przedstawicielami Rosji jeszcze tego samego lub kolejnego dnia. Podkreślił przy tym jednak, że "do tanga trzeba dwojga".