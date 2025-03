Blisko dziewięć godzin - tyle trwały negocjacje między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi , do których doszło we wtorek w Dżuddzie.

Kijów pozytywnie odniósł się do propozycji zawieszenia broni na froncie - zarówno na lądzie, morzu oraz w powietrzu. Waszyngton z kolei zobowiązał się do wznowienia przekazywania informacji wywiadowczych oraz przywrócenia pomocy wojskowej, co po godzinie 22 czasu polskiego stało się faktem. Osobną kwestią jest porozumienie w sprawie ukraińskich surowców naturalnych, do której zawarcia ma "dojść jak najszybciej".