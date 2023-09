Wspominał także naukę pływania z ojcem, gdy był małym chłopcem. "Uczyłeś mnie pływać, wrzucając do wody. Mówiłeś wtedy: 'inaczej nigdy się nie nauczysz'. Bałem się, ale dzisiaj wiem, że to był dobry sposób na naukę. Głęboka woda połączona z pomocną dłonią" - napisał szef rządu.

Mateusz Morawiecki wspomina Kornela Morawieckiego

Zaznaczył jednak, że wierzy w "pozytywny odzew". "To także Twoja szkoła, by nie poddawać się i zmierzać do celu. Jak Ty, kiedy broniłeś wartości, o których inni zapomnieli. Bo tak im było wygodniej. Nie szedłeś na skróty. Wówczas wielu miało o to do Ciebie pretensję, dzisiaj mówią: 'Kornel miał rację'" - podkreślił.