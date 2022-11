Sobota, 30 kwietnia 1988 roku. Milicyjny konwój wyrusza spod Rakowieckiej 37A, skręca w ulicę Żwirki i Wigury i kie- ruje się w stronę lotniska. Kolumna złożona jest z trzech sa- mochodów na cywilnych numerach. W jednym siedzi Kornel. Przez szyby kontempluje obrazy, których nie doświadczał od ponad pół roku. Rozkoszuje się kolorami eksplodującej wokół wiosny, a nawet zapachem miejskich spalin.

Wczesnym rankiem odwiedził go mecenas Olszewski. Prze- kazał prosty i niepodlegający negocjacjom komunikat władz: jeszcze tego samego dnia Morawiecki i Kołodziej lecą do Włoch. "Dopaść Morawieckiego". Najnowsza książka Bogdana Rymanowskiego

Reklama

Kołodzieja wyrwali z celi jeszcze przed północą.

— Wpadli z bronią, kiedy już spaliśmy — opowiada An- drzej Kołodziej. — Nie zgodzili się, żebym cokolwiek zabrał. Więzień, który ze mną siedział, był w takim szoku, że ukląkł i zaczął się modlić. Spodziewał się najgorszego. W pokoju prze- słuchań ubek zakomunikował mi, że rano wyjeżdżamy do Rzy- mu. Odparłem, że nigdzie się nie wybieram. Rano zaprowadzili mnie do łaźni. Pułkownik, który wydawał moje rzeczy, powiedział, że "gdyby to od niego zależało, to już dawno byśmy wisie- li". Gdy wyprowadzili mnie na dziedziniec Rakowieckiej, zoba- czyłem, jak Kornel wsiada do drugiego samochodu.

Po przyjeździe na Okęcie i rozkuciu przywódcy SW ser- decznie się ściskają. Przez trzy miesiące siedzieli obaj na tym samym piętrze, tyle że po przeciwnych stronach więziennego pawilonu. Za chwilę Kołodziej pada w objęcia swej narzeczo- nej Ewy, a Morawiecki w ramiona czwórki dzieci i żony. Prócz rodziny w hali przylotów jest również Anna Michalczyk — była uczennica pani Jadwigi i przyjaciółka córki Anny. To u jej boku Kornel spędzi prawie trzy dekady życia.

W hali odlotów zaczynają się gorączkowe rozmowy. Pełne serdeczności, ale i niepokoju.

— Ojciec mówił, że szkoda mu Andrzeja i chciałby, żeby go na Zachodzie wyleczyli — mówi Marta Morawiecka. — Pocie- szał, żebym się nie martwiła, bo wkrótce wróci. Uznał, że sie- dzenie w więzieniu nie ma sensu, skoro może coś dla Polski zrobić na Zachodzie.

Za to najstarsza córka, Anna, jest na ojca zła. Oprócz wię- zów krwi liczy się dla niej też polityczny aspekt sprawy.

— Przypomniałam mu historię, którą sam kiedyś mi opo- wiedział. O tym, że za córeczkę nie zapłaciłby porywaczom ani złotówki. Uważałam, że zgoda na wyjazd to jak zapłacenie oku- pu. Tyle że to ojciec i Kołodziej byli zakładnikami. "Nie rozu- miem cię, tato. Nie powinieneś tego robić", przekonywałam.

W emocjonalnej dyskusji z ojcem pada jeszcze argument na rzecz pozostania. To sensacyjne wieści o strajkach, które właśnie w Polsce wybuchły. Najpierw staje komunikacja w Byd- goszczy, potem Huta im. Lenina w Nowej Hucie. Po miesiącach marazmu kraj budził się do życia.

Pod wpływem tych wiadomości liderzy SW zmieniają swo- ją decyzję. Zszokowanym, pilnującym ich esbekom oznajmiają, że nigdzie nie wyjeżdżają. Każą się zawieźć z powrotem na Ra- kowiecką.

— Powiedzieliśmy, że będziemy stawiać opór. I będą mu- sieli nas w samolocie umieścić siłą — wyjaśniał Kornel. A An- drzej Kołodziej dodaje:

— Samolot włoskich linii lotniczych czekał cały czas na pa- sie startowym. Po naszej odmowie zrobił się zamęt.

Zdenerwowani funkcjonariusze konsultują się z centralą. Po jakimś czasie wsadzają dwójkę z SW do samochodów i wra- cają na Rakowiecką.

Zdjęcie Wydawnictwo Zyski S-KA / archiwum prywatne

Na miejscu nie prowadzą ich do cel, ale prosto do gabinetu naczelnika Aresztu Śledczego. Za chwilę pojawiają się tam me- cenas Jan Olszewski, profesor Andrzej Stelmachowski — szef warszawskiego KIK, ksiądz Alojzy Orszulik — rzecznik Episko- patu i ksiądz prałat Zdzisław Sawiński — wicedyrektor Komi- sji Charytatywnej EP.

Esbecy wychodzą z pomieszczenia, zostawiając Morawiec- kiego i Kołodzieja samych z czwórką mediatorów. Ich rozmo- wom przysłuchują się na odległość, bo w gabinecie jest pod- słuch.

Rozpoczyna się ostatni "akt przełamywania oporu" aresz- tantów. "Uwierzcie mi, wyjazd za granicę to w tej chwili najlepsze dla was rozwiązanie" — tłumaczy Stelmachowski. "Wynegocjo- waliśmy wszystko, co było możliwe" — włącza się do rozmo- wy ksiądz Orszulik. "Za kilka godzin będziecie na wolności, a później przejdziecie niezbędne badania". "Panowie, bardzo was prosimy, abyście zanim podejmiecie ostateczną decyzję, raz jeszcze przeanalizowali sytuację" — prosi profesor. "No dobrze, ale czy po przebadaniu się w Rzymie będziemy mogli wrócić?"

— pyta Kornel. "Oczywiście, że tak. Ale nie możemy dać wam gwarancji, że ponownie was nie zamkną" — zapewnia Stelma- chowski. "To my jednak zostaniemy" — odpowiada Kornel.

Andrzej Kołodziej: — Ta słowna przepychanka trwała kil- ka godzin. Najbardziej aktywni byli Stelmachowski i Orszulik. Jan Olszewski stał jakby z boku. Był raczej świadkiem i ob- serwatorem. Profesor Stelmachowski mówił, że nasza odmowa blokuje zwolnienie pozostałych więźniów politycznych. A jeśli wyjedziemy, wszyscy oni zostaną uwolnieni. Dla Wałęsy i sku- pionej wokół niego opozycji, to był warunek podjęcia rozmów z władzą.

Profesor Stelmachowski, zaskoczony twardą postawą Kor- nela i wyraźnie zniecierpliwiony uporem, prosi go na stronę. Chce porozmawiać w cztery oczy. To nie jest problem, bo ga- binet naczelnika jest obszernym pomieszczeniem. "Panie Kor- nelu, musi pan wiedzieć, że pan Andrzej jest naprawdę bardzo ciężko chory". "Wiem, panie profesorze, ale zdecydowaliśmy, że jednak nie wsiądziemy do samolotu" — odpowiada Morawiecki.

"Ale na Boga! On ma raka dwunastnicy! Jeśli szybko nie dosta- nie się do dobrej kliniki, może tego nie przeżyć. Zresztą, niech pan sam zobaczy". Profesor wyciąga ze skórzanej torby doku- mentację medyczną Kołodzieja. Kornel zagłębia się w lekturze orzeczenia komisji lekarskiej. Jako niedoszły lekarz, jest poru- szony tym, co zobaczył. Diagnoza Andrzeja brzmi jak wyrok: Stan po przebytej chorobie wrzodowej dwunastnicy, ob- serwacja w kierunku guza kanału 12-cy. Pacjent wyma- ga pilnej specjalistycznej diagnostyki zmiany w obrębie żołądka, pilnej weryfikacji histopatologicznej (badania mikroskopowego tkanek) i ewentualnie leczenia opera- cyjnego w placówkach specjalistycznych, nie wyłączając placówek zagranicznych.

Stelmachowski dodaje jeszcze, że we Włoszech są napraw- dę świetni lekarze. Dysponują najlepszą terapią. "Jeśli pan chce, może pan o tym powiedzieć panu Andrzejowi".

Pod Kornelem uginają się nogi. Okazuje się, że ze zdro- wiem przyjaciela jest dużo gorzej, niż myślał. Dobrze pamię- tał, że starsza siostra Kołodzieja zmarła w wieku osiemnastu lat właśnie na raka żołądka. To nie są żarty. W tym momencie roz- strzyga się sprawa życia lub śmierci. Podchodzi do Andrzeja. Rozmawiają szeptem. Po chwili Kornel wraca do profesora Stelmachowskiego i księdza Orszu- lika. "Panie profesorze, ustaliliśmy, że Andrzej leci sam. Ja zo- staję".

— Ksiądz Orszulik powiedział, że musi to z kimś skonsulto- wać — mówi Andrzej Kołodziej. — Miałem wrażenie, że w gabi- necie naczelnika czuł się jak u siebie. Wykręcił numer telefonu. Do rozmówcy zwracał się per "Czesiu". Kiedy odłożył słuchaw- kę, poinformował nas, że generał Kiszczak musi o to jeszcze kogoś zapytać. W grę wchodził tylko Jaruzelski.

Odpowiedź nadchodzi po kilkunastu minutach. "Nie ma takiej możliwości" — oznajmia ksiądz. "Bardzo mi przykro, ale władze postawiły warunek: albo lecicie obaj, albo obaj wraca- cie do aresztu".

Powietrze gęstnieje od napięcia. Zapada nieznośna cisza. Pierwszy przerywa ją Kornel: "No dobrze, ale czy będziemy mogli wrócić? Czy za kilka dni władze wpuszczą mnie do Pol- ski?". "Drogi panie Kornelu, wolelibyśmy, żeby się pan tam dokładnie przebadał. Niech pan zostanie w Rzymie chociaż z tydzień" — odpowiada profesor.

Na potwierdzenie, że władze nie mają nieczystych inten- cji, profesor pokazuje Morawieckiemu i Kołodziejowi paszpor- ty. Oba mają wbitą pieczątkę o prawie do wielokrotnego prze- kraczania granicy. Stelmachowski wręcza je milczącemu przez całe spotkanie księdzu Sawińskiemu. Ten jest trochę przypad- kowym bohaterem tych wydarzeń. Człowiekiem, który — jak pokaże przyszłość — nie uczestniczy w podstępnym scenariu- szu władzy.

Kornel raz jeszcze naradza się z Andrzejem. To kluczowy moment dnia. Być może nawet całej jego politycznej biografii.

— Ksiądz Orszulik był zdenerwowany — relacjonuje An- drzej Kołodziej. — Co chwilę spoglądał na zegarek. Mówił, że ostatni samolot do Włoch odlatuje o dziewiętnastej i my z pew- nością do niego wsiądziemy. "No to nie mamy o czym rozmawiać", powiedzieliśmy. Wtedy do gabinetu weszło czterech panów z SB. Skuli nas i wyprowadzili do czekających na dzie- dzińcu samochodów.

W milicyjnej eskorcie Morawiecki z Kołodziejem wracają na Okęcie. Do samolotu, przytrzymywani przez czterech funk- cjonariuszy, zostają wprowadzeni w ostatniej chwili. Towarzy- szy im opiekun z Episkopatu, ksiądz Zdzisław Sawiński.

— Samolot LOT-u, który leciał do Wiednia, czekał na pły- cie lotniska. W środku byli już pasażerowie. Esbecy pod bronią wprowadzili nas z kajdankami na rękach. Siedzieliśmy w tyl- nej części samolotu, skuci przez cały lot. Ksiądz Sawiński po- wiedział, że ma nasze paszporty i dostaniemy je po przylocie do Austrii — mówi Andrzej Kołodziej.

Kornel, oszołomiony wydarzeniami ostatnich godzin, spo- gląda przez okno na rozpływającą się w chmurach panora- mę Warszawy. W głowie kłębią się sprzeczne myśli i pytania. Niepokój miesza się z nadzieją. Obecne wyzwanie traktuje jak szansę. Liczy, że na Zachodzie ugra coś dla organizacji i przede wszystkim dla niepodległości Polski. Udzieli paru wywiadów, zdobędzie trochę pieniędzy i po odstawieniu Kołodzieja do kli- niki powróci do Polski.

W jaki sposób? Tego jeszcze nie wie. Ale wie, że zrobi to na pewno.

Spotkania z autorem książki odbędą się:

2 grudnia w Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Wrocław

7 grudnia w Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, Warszawa oraz