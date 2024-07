Prawnik Marcina Romanowskiego zapowiada pismo do organów Rady Europy

Jak przekonuje adwokat Bartosz Lewandowski , zapis wpisów zostanie załączony do pisma skierowanego "do wszystkich organów Rady Europy ". Jego zdaniem, posty są dowodem na polityczne motywacje, jakie kierowały postawieniem zarzutów i próbą aresztu posła Suwerennej Polski .

Dużą uwagę prawnik poświęcił szczególnie wpisowi premiera. "Zostanie oczywiście również dołączony wpis pana premiera Donalda Tuska, w którym uczynił on z mojego niewinnego klienta wręcz gangstera i zapowiedział surowe rozliczenia . Sądzę, że Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy będzie szczególnie zainteresowany faktem określenia przez szefa polskiego rządu immunitetu Zgromadzenia najważniejszej organizacji zajmującej się prawami człowieka w Europie, mianem 'wątpliwego immunitetu' ".

"Do pisma zostanie także dołączony dokument, który jest w posiadaniu obrony, a z którego wynika, że osobiście Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wiedział o chroniącym posła Marcina Romanowskiego immunitecie PACE i w piątek 12.07.2024 r. sam przekazał Prokuraturze opinie prawne podważające ten immunitet , pozyskane na zlecenie politycznego organu jakim jest Ministerstwo Sprawiedliwości " - zadeklarował Lewandowski.

Adwokat Marcina Romanowskiego opowie Radzie Europy o tym, "co od kilku miesięcy dzieje się w Polsce"

W swoim wpisie prawnik Romanowskiego nawiązał również do oświadczenia wydanego przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka , który podczas zorganizowanej w środę konferencji zapowiedział, że zwróci się do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z wyjaśnieniem działań i motywacji Prokuratury Krajowej oraz zarzutów, jakie chce postawić posłowi Suwerennej Polski.

"Skoro Prokuratura Krajowa chce występować do organów Rady Europy, to dobrze byłoby, aby pokazać szeroki kontekst tego, co od kilku miesięcy dzieje się w Polsce" - orzekł obrońca Marcina Romanowskiego.