Dworczyk odpowiada Bodnarowi. "Zapotrzebowanie na polityczne zlecenia"

Następnie były szef KPRM przedstawił przebieg śledztwa prowadzonego od trzech lat. "Prokuratura (...) niestety nie wie, kto dokonał tego ataku. Według amerykańskiej firmy Mandiant, zajmującej się cyberbezpieczeństwem, byli to hakerzy powiązani z białoruskimi i rosyjskimi służbami specjalnymi " - dodał, podsumowując, ze oznacza to, że "miałbym być elementem naprawdę złożonej intrygi".

Michał Dworczyk może stracić immunitet. "Atak ministra Bodnara i jego akolitów"

Przekazał jednak - jak napisał - już "na poważenie" - "to kolejny polityczny atak ministra Bodnara i jego akolitów". Polityk PiS dodał, że od początku ściśle współpracował z organami państwa w tej sprawie. "Nie niszczyłem żadnych dowodów, dodając na marginesie, że w tym czasie nie toczyło się żadne śledztwo w tej sprawie, co czyni argument o jego rzekomym utrudnianiu kompletną groteską" - podsumował.

Michał Dworczyk. Reakcja na słowa Adama Bodnara

Wpis posła odnosi się do wcześniejszych słów Bodnara. Na konferencji minister przekazał, że w ramach rozliczeń rządów PiS zamierza złożyć do PE wniosek o odebranie immunitetu szefowi KPRM w latach 2017-2022.

Chodzi o to, że - jak przekazała prokuratura - Dworczyk utrudniał postępowanie prowadzone w śledztwie w sprawie nieuprawnionego dostępu do skrzynki mailowej. Oznacza to, że mógł on udzielać dostępu "ustalonym osobom i nakazanie im dokonania trwałego usunięcia wiadomości e-mail wysyłanych z tej skrzynki we wskazanych przedziałach czasowych".