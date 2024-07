Marcin Romanowski pozostanie na wolności? Minister wyjaśnia

Adam Bodnar odniósł się do największej afery ostatnich dni - ws. Funduszu Sprawiedliwości. - W dniu 12 lipca Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego , prokuratorzy zaczęli działać, przedstawiono mu zarzuty - przypomniał minister sprawiedliwości.

- Sprawa posiadania statusu członka zastępczego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przez pana Romanowskiego jest znana od początku - zarówno Prokuraturze Krajowej, jak i Ministerstwu Sprawiedliwości . Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek czynności, zarówno prokurator krajowy, jak i niezależnie Ministerstwo Sprawiedliwości, podjęły się przeanalizowania stanu prawnego i zbadania kwestii funkcjonowania ewentualnego immunitetu w stosunku do posła Romanowskiego - przekazał Bodnar.

Marcin Romanowski na wolności. Adam Bodnar: To nie przekreśla śledztwa

Minister dodał, że "decyzja sądu w sprawie zastosowania aresztu tymczasowego, nie przekreśla w żaden sposób śledztwa prokuratury w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości ani dowodów zebranych w tej sprawie". Dodał, że "nadal jest grono osób podejrzanych i dowody wskazujące na możliwość popełnienia przestępstw". - Decyzja będzie analizowana po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia sądu. Jeszcze go nie otrzymaliśmy - doprecyzował szef resortu.

- Prokuratur Krajowy (Dariusz Korneluk - red.) poinformował mnie, że zwróci się do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - dodał minister, przyznając, że korespondencja ta zaważy na dalszych ruchach prokuratury. Adam Bodnar podsumował, że "sprawa ta nabiera charakteru międzynarodowego".

Marcin Romanowski na wolności. Obrońca posła odpowiada Adamowi Bodnarowi

Na pytanie dziennikarki o to, czy może dojść do kolejnego zatrzymania Romanowskiego na podstawie tych samych zarzutów, stwierdził, że "będą analizowane postanowienia sądu". - Mamy nieprawomocne postanowienie sądu pierwszej instancji, to będzie przedmiotem wyjaśnień, potem druga instancja i analiza korespondencji z ZPRE. Być może potem będziemy wnioskować o uchylenie immunitetu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy - odpowiedział Adam Bodnar.