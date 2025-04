Piątek jest ostatnim słonecznym i spokojnym dniem w najbliższym czasie. Po zachodzie słońca wszystko się zmieni, bo do naszego kraju zacznie napływać masa arktycznego powietrza z północy. Weekend zrobi się zdecydowanie bardziej zimowy, niż wiosenny - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zima szturmuje Polskę

W sobotę zrobi się pochmurnie, a w wielu miejscach zacznie przelotnie padać deszcz, deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna. Z powodu śnieżyc okresami widzialność może spadać do 500 metrów. Śniegiem sypnie również w górach - tam pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 7 cm.

Atak zimy w sobotę przyniesie deszcz i śnieg w wielu miejscach, również na nizinach. W połączeniu z silnym wiatrem mogą powstawać zawieje śnieżne wxcharts materiał zewnętrzny

Opady to nie wszystkie negatywne zjawiska, które nas czekają. Lokalnie we wschodniej połowie kraju mogę też pojawić się burze.

Poczujemy gwałtowne ochłodzenie. O ile w piątek będzie bardzo ciepło - na zachodzie nawet 21 stopni Celsjusza - w sobotę zrobi się zdecydowanie zimniej. Na północy w ciągu dnia będzie nie więcej niż 4 stopnie, w centrum około 7, a na najcieplejszym południowym zachodzie nie więcej niż 12 stopni Celsjusza.

Bardzo źle prezentują się również prognozy dotyczące siły wiatru. W weekend zacnie mocno wiać: w porywach do 70 km/h. Nad morzem porywy mogą osiągać do 85 km/h, a w górach do 90 km/h. Tam, gdzie będzie mocno wiało i jednocześnie spadnie śnieg, trzeba uważać na zawieje śnieżne.

Fatalna pogoda przez cały weekend

Atak zimy, który rozpocznie się w sobotę, potrwa przez kolejne dni. Oznacza to, że również druga połowa weekendu zaprezentuje się fatalnie.

Noc z soboty na niedzielę będzie mroźna w większości kraju: temperatura wyniesie od -6 do -1 st. C, a cieplej będzie tylko nad morzem: od zera do 2 stopni.

Sama niedziela również będzie bardzo chłodna, z temperaturami tylko o kilka stopni powyżej zera. Będzie przeważnie od 2 do 5 st. C. Z kolei na terenach podgórskich nawet w ciągu dnia lokalnie może panować lekki mróz na poziomie -1 stopni. Tam nie będzie cieplej niż jeden stopień powyżej zera.

Noc z soboty na niedzielę będzie mroźna w praktycznie całej Polsce. Nieco cieplej będzie tylko nad samym morzem wxcharts materiał zewnętrzny

Tak jak pierwsza część weekendu, niedziela również będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu w wielu miejscach.

Cały czas będzie mocno wiało, zwłaszcza nad morzem. Tam synoptycy spodziewają się porywów do 80 km/h. W pozostałych miejscach wiatr może osiągać chwilami 60-70 km/h. Znowu tam, gdzie wiatr będzie towarzyszyć opadom śniegu, mogą powstawać zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda prędko się nie poprawi

"Początek tygodnie nie przyniesie poprawy sytuacji meteorologicznej" - ostrzegają specjaliści z IMGW na Facebooku.

Według najnowszych prognoz poniedziałek także będzie pochmurny, nieprzyjemny, z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Wciąż najmocniej będzie wiało na Wybrzeżu: do 60 km/h.

Cały czas będzie chłodno - w ciągu dnia nie będzie miejsc z temperaturą wyższą niż 9-10 st. C. Tyle termometry pokażą miejscami na zachodzie, a w reszcie Polski będzie chłodniej: do 4-5 stopni, a na terenach podgórskich 0-2 st. C.

Podobna pogoda zostanie z nami na kolejne dni. We wtorek i środę cały czas na niebie będzie dużo chmur, z których przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. We wtorek również nie będzie cieplej niż 10 stopni, choć w środę zacznie powoli się ocieplać. Tego dnia na zachodzie może być do 14 stopni Celsjusza. W czwartek będzie podobnie.

Możliwe, że cieplej zrobi się w okolicach przyszłego weekendu.

