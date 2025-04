Wzrost zachorowań na krztusiec i zakażeń RSV. Zatrważające dane

Poza tym po zachorowaniu na krztusiec nie wytwarza się trwała odporność , co oznacza, że można chorować na niego wielokrotnie w ciągu życia.

Aby fala krztuśca opadła, konieczne jest ograniczenie skali uchyleń od szczepień przeciw tej chorobie (jest ono obowiązkowe dla dzieci), przyjmowanie dawek przypominających przez dorosłych (co 10 lat) i szczepienie kobiet w ciąży, dla których od 15 października 2024 r. jest ono bezpłatne.

Lekarze ostrzegają, że brak odporności na krztusiec jest niebezpieczny. Zachorowanie noworodka i niemowlęcia na tę chorobę wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem powikłań , a nawet śmierci. W przypadku niemowląt objawy choroby mogą być niespecyficzne - dochodzić może m.in. do spowolnienia akcji serca. Rozpoznanie może być postawione późno, kiedy choroba jest już zaawansowana i wtedy leczenie jest trudniejsze.

Pakiet ma zapewniać możliwość wykonania szczepienia w aptece przez farmaceutów i objęcie szczepionek przeciwko krztuścowi refundacją , a także wprowadzenie badań diagnostycznych do koszyka świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Najnowsze dane NIZP-PZH pokazują też bardzo wysoką liczbę zakażeń wirusem RSV . W marcu było 81148 potwierdzonych przypadków (prawie 30 tys. więcej niż w lutym), z czego 28 tys. tys. dotyczyło dzieci do drugiego roku życia.

Czterokrotnie bardziej zakaźny od grypy wirus RSV jest najczęstszą przyczyną infekcji dolnych dróg oddechowych u dzieci poniżej pierwszego roku życia. Przenosi się drogą kropelkową. Choroba rozwija się od czterech do sześciu dni. Specjaliści podkreślają, że ponad 90 proc. dzieci będzie miało z nim kontakt przynajmniej raz do ukończenia drugiego roku życia.

Najbardziej narażeni na powikłania są właśnie najmłodsi i osoby powyżej 65 lat. Dzieci chorują ciężko. Wirus może doprowadzić do zapalenia oskrzelików i groźnych duszności.

W przypadku seniorów, choroba często kończy się hospitalizacją. Według Instytutu w Europie RSV jest każdego roku przyczyną ponad 270 tys. hospitalizacji osób po sześćdziesiątce . Z tej grupy ok. 20 tys. chorych umiera w szpitalu.

Od 1 kwietnia z bezpłatnych szczepień przeciwko RSV mogą korzystać kobiety w ciąży i osoby po 65. roku życia. Dla osób 60 plus są one odpłatne w 50 proc. Konieczna jest do tego recepta.