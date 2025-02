Mimo to żenujące awantury i oskarżenia, najpierw wobec premiera Władysława Sikorskiego , a później wobec jego następcy Stanisława Mikołajczyka, były na porządku dziennym. Ich oponenci - głównie związani z sanacją - skupili się wokół piastującego urząd prezydenta RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza , zagorzałego piłsudczyka. Czy to wam czegoś nie przypomina?

Rząd w Kijowie nadal kontroluje około 80 proc. przedwojennego terytorium państwa i ma szanse na wynegocjowanie porozumienia o rozejmie pozwalające zachować Ukrainie ustrój demokratyczny i prozachodnią orientację. To znacznie więcej, niż mogli osiągnąć Polacy w połowie lat 40.

Nikt nie jest dziś w stanie stwierdzić, jak Rosja wykorzysta ten nadchodzący rozejm. Ponieważ jednak bardzo niewiele wskazuje na to, aby zmianie miał ulec fundament jej polityki zagranicznej, jakim pozostaje agresywny imperializm, oznacza to, że prędzej czy później Moskwa na nowo podejmie próbę ekspansji.

Może to nastąpić po zakończeniu pomyślnej dla Kremla czteroletniej kadencji Trumpa, gdy już przetrawi wszystkie korzyści z zafundowanej przez niego "pieriedyszki". Może, ale nie musi - i z tą niepewnością przyjdzie nam żyć co najmniej do kresu rządów Putina w Rosji, który sądząc po losie, jaki spotyka jego kolejnych oponentów, nastąpi dopiero wraz z jego śmiercią.