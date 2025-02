Sprawa wygląda zupełnie inaczej w Czechach . Politycy alarmują o niedoborze kadrowym . Poziom zainteresowania wstąpieniem do armii jest zbyt niski w porównaniu do potrzeb kraju. Idealną ilustracją tej sytuacji są wyniki zeszłorocznej akcji rekrutacyjnej, w wyniku której czeska armia powiększyła się o zaledwie 176 osób .

Plan zakładał, że wojsko w Czechach ma liczyć 30 tys. osób do 2030 roku. Na razie statystyki zatrzymały się na liczbie 23,6 tys. - Niestety, zainteresowanie opinii publicznej nie jest tak duże, jak byśmy tego chcieli i, co ważniejsze, jakbyśmy tego potrzebowali - mówiła we wtorek czeska minister obrony podczas spotkania z dowódcami.