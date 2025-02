Nowe dane z frontu w Rosji. Żołnierze z Korei Północnej wrócili do walki?

Południowokoreański wywiad szacuje, że do Ukrainy wysłano kolejną grupę Koreańczyków z Północy. Chodzi o ponad tysiąc bojowników walczących po stronie Rosji. Co więcej, Seul jest pewny, że w ostatnich tygodniach żołnierze armii Kim Dzong Una ponownie zaangażowali się do walki w obwodzie kurskim.