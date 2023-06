Wyrok TSUE. Szynkowski vel Sek: Dotyczy byłego porządku prawnego

Do sprawy w oświadczeniu dla mediów odniósł się także minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. - TSUE wydał dzisiaj wyrok spodziewany, oceniający ustawę z 2019 roku na podstawie skargi KE. Część tego wyroku potwierdza się z opinią rzecznika TSUE. Pragnę przypomnieć, że wyrok dotyczy byłego już porządku prawnego w Polsce. Tak bowiem skonstruowany jest system prawny w UE - zaznaczył minister.

Jak dodał, zaskarżony porządek prawny został zmieniony ustawą z 2022 roku. - Warto powiedzieć, że TSUE nie uznał zarzutu niezależności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, wydanego przez KE. Obecnie wyrok jest przez nas analizowany - mówił Szynkowski vel Sęk.

W opinii ministra część zarzutów można odrzucić, jeżeli Trybunał Konstytucyjny potwierdzi konstytucyjność ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego. - Jest jeden zadziwiający wyrok. TSUE uznał, że narusza on prawo do prywatności uczestnictwa sędziów w organizacjach i stowarzyszeniach. Będziemy to w szczególności analizować - zaznaczył.

Szynkowski vel Sek przypomniał przy tym, że wyrok TSUE kończy naliczanie kar na Polskę w związku z niedostosowaniem się do środków zapobiegawczych. - Nic nie wskazuje, by była potrzebna jakaś pilna nowelizacja, która byłaby zgodna ze wspomnianym orzeczeniem. My skarżymy tę część kar, które nie zostały jeszcze pobrane. Część z naszych uwag została już uznana - ocenił.

Wyrok TSUE ws. sądów. Co orzekł unijny trybunał?

W ogłoszonym wyroku Trybunał podkreślił, że kontrola przestrzegania przez państwo członkowskie wartości i zasad takich jak państwo prawne, skuteczna ochrona sądowa i niezależność sądownictwa należy w pełni do kompetencji Trybunału.

"Przy wykonywaniu swojej kompetencji w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskie mają bowiem obowiązek dotrzymywać zobowiązań, wynikających dla nich z prawa Unii. Są zatem obowiązane nie dopuścić do pogorszenia, z punktu widzenia wartości państwa prawnego, swojego ustawodawstwa w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości poprzez powstrzymanie się od przyjmowania przepisów, które mogłyby naruszać niezawisłość sędziowską" - orzekł TSUE.

Potwierdził też swoją wcześniejszą ocenę, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogu niezawisłości i bezstronności oraz wyciągnął z tego wniosek, że "sama perspektywa narażenia sędziów, którzy mają stosować prawo Unii, na ryzyko, że taki organ będzie mógł orzekać w kwestiach dotyczących ich statusu i pełnienia przez nich urzędu, w szczególności poprzez zezwalanie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej lub jego zatrzymanie lub poprzez wydawanie orzeczeń, dotyczących istotnych aspektów z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego lub przejścia w stan spoczynku, które mają zastosowanie do sędziów, może godzić w ich niezawisłość".